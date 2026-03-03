Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

Borsa: A picco Milano, in forte calo del 3,92%

Il FTSE MIB chiude a 44.468,46 punti

Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -3,92% e termina gli scambi a 44.468,46 punti.
