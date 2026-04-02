Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,56%)

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 45.002,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,56%)
In forte ribasso il principale indice della Borsa di Milano che riporta una forte discesa dell'1,56% a quota 45.002,32 in apertura.
Condividi
```