Milano 17:35
42.841 -1,97%
Nasdaq 19:31
23.927 -1,76%
Dow Jones 19:31
45.600 -0,92%
Londra 17:45
9.918 -1,44%
Francoforte 17:37
22.380 -2,01%

Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,97%

Il FTSE MIB chiude a 42.840,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,97%
Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -1,97% e termina gli scambi a 42.840,9 punti.
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