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Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,97%
Il FTSE MIB chiude a 42.840,9 punti
In breve
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Finanza
20 marzo 2026 - 17.39
Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -1,97% e termina gli scambi a 42.840,9 punti.
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