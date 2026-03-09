Milano
17:35
44.025
-0,29%
Nasdaq
19:36
24.669
+0,11%
Dow Jones
19:36
47.195
-0,64%
Londra
17:35
10.250
-0,34%
Francoforte
17:35
23.409
-0,77%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 19.52
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,91% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,91% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta in perdita a 43.310,09 punti
In breve
,
Finanza
09 marzo 2026 - 10.30
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,91% alle 10:30. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 43.310,09 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1528)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,29%
