Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:36
24.669 +0,11%
Dow Jones 19:36
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Il FTSE MIB tratta in perdita a 43.310,09 punti

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,91% alle 10:30
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,91% alle 10:30. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 43.310,09 punti.
