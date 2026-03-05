Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:20
24.937 -0,63%
Dow Jones 18:20
47.879 -1,76%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,61%

Il FTSE MIB chiude a 44.608,55 punti

Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -1,61% e termina gli scambi a 44.608,55 punti.
