Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 22:00
24.797 -0,41%
Dow Jones 22:00
49.395 -0,54%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,41%

Il Nasdaq-100 termina a 24.797,34 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,41%, con chiusura a 24.797,34 punti.
