Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,56%

Il Nasdaq-100 termina a 25.127,64 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,56%, con chiusura a 25.127,64 punti.
