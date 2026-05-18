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Borsa: Milano in caduta libera (-2,08%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi 48.092,5 punti
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Finanza
18 maggio 2026 - 09.02
Il Principale indice della Borsa di Milano affonda del 2,08% a quota 48.092,5 in apertura.
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