Milano 14:54
44.791 -0,91%
Nasdaq 14:54
25.025 +0,27%
Dow Jones 14:54
47.454 -0,53%
Londra 14:54
10.323 -0,86%
Francoforte 14:54
23.672 -1,24%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,92% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 44.785,54 punti

Milano, in perdita dello 0,92% alle 13:00, tratta in ribasso a 44.785,54 punti.
