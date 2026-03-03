Credem: il leasing chiude l’anno con uno stipulato di 1,25 miliardi di euro (+4,5%)

Gruppo Credem

(Teleborsa) -, società guidata dal direttore generaleche opera su tutto il territorio nazionale attraverso 18 filiali e la rete distributiva del, prosegue la sua attività a sostegno delle imprese con unodi(+4,5% a/a) a fronte di 5.637 nuovi contratti.Alla fine dell’anno 2025, la società registrapari a(+3,8% a/a) ed undi oltre, con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,8% a/a). Lasi traduce in un ROE annualizzato del 10,1% con un Cost Income del 27,7%. Irappresentano l’1,44% del totale degli impieghi, in ulteriore diminuzione rispetto al dato di fine 2024 (1,56%), e il grado di copertura dei crediti NPL si attesta al 44%. L’utile netto pari a 38,2 milioni di euro, con un contributo significativo al risultato consolidato del Gruppo."Chiudiamo un 2025 molto positivo, in cui Credemleasing ha raggiunto il valore di stipulato ed il numero di contratti più alto di sempre, rispettivamente con 1,25 miliardi di euro (in crescita del 4,5% rispetto all'anno precedente), e 5.637 contratti (in crescita del 7%) confermando così un trend di risultati reddituali e di sviluppo commerciale in continua crescita, che contribuiscono alla solidità di un Gruppo ai vertici in Italia e in Europa", ha dichiarato, Direttore Generale di Credemleasing. "Significativa anche l'acquisizione di 1.463 nuovi clienti ottenuta, anche, grazie allo sviluppo delle partnership con le reti terze, che continuano a rappresentare un fattore chiave per la generazione di nuova clientela per noi e per tutto il Gruppo. Questi numeri testimoniano la forza del Gruppo Credem in termini di Federation Of Business nel generare valore supportando le imprese non solo nelle sfide quotidiane, ma anche negli investimenti per la transizione ecologica e digitale", ha concluso Decò.Anche per il 2026, la società manterrà il proprio impegno sulla, in linea con la strategia di Gruppo, accompagnando le imprese clienti nel percorso di transizione energetica con finanziamenti inerenti all’acquisto di veicoli full electric, immobili in classi energetiche virtuose (A e B) e finanziamenti inerenti alle energie rinnovabili/efficientamento energetico.Credemleasing punterà su, mettendo al centro il valore delle persone e l’impegno per la tecnologia e l’ambiente. In particolare, la società punterà sulle, investendo in formazione e sull'integrazione tra l'esperienza dei dipendenti senior e le nuove competenze dei giovani, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il secondo elemento è unper migliorare l'esperienza del cliente (customer experience) e per offrire soluzioni "green" per affiancare le imprese nella transizione ecologica. Il terzo elemento è lo sviluppo dellemantenendo la forte integrazione tra le proprie competenze specialistiche e le diverse società del Gruppo Credem, attraverso canali esterni come i Mediatori Creditizi e i Vendor. Infine, il#FollowtheFlow per promuovere le competenze dell'azienda e consolidarne la leadership di mercato.