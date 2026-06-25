Alba Leasing, operazione cartolarizzazione portafoglio crediti performing per 1,018 miliardi di euro

(Teleborsa) - Alba Leasing ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a 1,018 miliardi di euro.



L’operazione è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 16 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders.



Per Alba Leasing si tratta della sesta operazione ad aver ottenuto lo status STS. L’acronimo STS è utilizzato dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, per le operazioni "Semplici, Trasparenti e Standardizzate". La conformità a questi criteri regolamentari di qualità è stata inoltre oggetto di analisi da parte di Prime Collateralised Securities (PCS), in veste di terzo verificatore.



"Questa operazione conferma la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di accedere in modo efficace ai mercati dei capitali, valorizzando la qualità del portafoglio e rafforzando il nostro ruolo a supporto dell’economia reale -, ha dichiarato Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Alba Leasing -. Il conseguimento dello status STS per la sesta volta testimonia il nostro impegno costante verso elevati standard di trasparenza, semplicità e affidabilità, elementi fondamentali per attrarre investitori e sostenere la crescita sostenibile della Società".

Condividi

```