Credemholding, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Credemholding, società che controlla il 79,82% del capitale sociale di Credito Emiliano , ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025 che si è chiuso con un utile netto consolidato di 487 milioni di euro sostanzialmente stabile rispetto ai 489 milioni dell'anno precedente.



I risultati raggiunti, spiega una nota, hanno consentito di deliberare la distribuzione di un dividendo pari a 3 euro per azione. Il monte complessivo degli ultimi 5 anni sale a oltre 556 milioni di euro(1). La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 25 giugno 2026 (data stacco).



L'Assemblea ha, inoltre, rinnovato il Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2026 al 2028 che risulta così costituito: Giulio Morandi (Presidente), Maurizio Bergomi e Gianni Tanturli (Sindaci effettivi), Maria Domenica Costetti e Alberto Artemio Galaverni (Sindaci supplenti).

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