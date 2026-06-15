Zona Euro, la bilancia commerciale si chiude in deficit ad aprile

(Teleborsa) - Si chiude in deficit la bilancia commerciale dell'Eurozona, nel mese di aprile, registrando un passivo di 1 miliardo di euro, rispetto all'avanzo di 4,9 miliardi di marzo. Il dato su base annua si porta in rosso per 1 miliardo contro l'attivo di 8,7 miliardi.



Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 255,4 miliardi di euro, in aumento del 5% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite del 9,3% a 256,4 miliardi di euro.



L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è attestato a 251,3 miliardi di euro, in aumento del 7,5% rispetto a marzo 2025.



Per l'intera Unione Europea si è registrato un disavanzo di 7,1 miliardi di euro. Le esportazioni sono salite a 225,7 miliardi, in aumento del 3,2%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita a 232,8 miliardi in aumento del 10,1% rispetto all'anno prima.

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