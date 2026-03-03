Crolla a New York AutoZone

(Teleborsa) - Retrocede molto il rivenditore di ricambi e accessori per auto
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,64%.
L'andamento di AutoZone
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di AutoZone
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3.765,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 3.561,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3.968,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)