Milano 16:32
50.242 -0,67%
Nasdaq 16:32
30.663 +0,01%
Dow Jones 16:32
50.963 -0,67%
Londra 16:32
10.356 -0,17%
Francoforte 16:32
24.799 -1,30%

Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref
Si muove verso il basso le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con una flessione del 3,01%.
Condividi
```