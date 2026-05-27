Milano 17:35
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Nasdaq 17:50
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Dow Jones 17:50
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,03%

Il DAX chiude a 25.177,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,03%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,03%, terminando le negoziazioni a 25.177,8 punti.
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