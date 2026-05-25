Francoforte: risultato positivo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di camion e autobus , che lievita dell'1,89%.



Lo scenario su base settimanale di Daimler Truck Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro di medio periodo di Daimler Truck Holding ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 40,98 Euro. Primo supporto individuato a 40,74. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 41,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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