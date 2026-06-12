Francoforte: brillante l'andamento di Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di camion e autobus , con una variazione percentuale del 2,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Daimler Truck Holding , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 41,74 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 42,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 41,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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