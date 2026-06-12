Francoforte: brillante l'andamento di Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di camion e autobus, con una variazione percentuale del 2,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Daimler Truck Holding, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 41,74 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 42,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 41,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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