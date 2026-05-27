Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus, che avanza bene del 2,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Daimler Truck Holding resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 43,18 Euro. Supporto visto a quota 42,01. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 44,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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