Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus , che avanza bene del 2,66%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Daimler Truck Holding resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 43,18 Euro. Supporto visto a quota 42,01. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 44,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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