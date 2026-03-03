Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: perdite consistenti per Deutsche Post

Migliori e peggiori
Francoforte: perdite consistenti per Deutsche Post
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'operatore postale tedesco, che soffre con un calo del 4,38%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Post, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della società con sede a Bonn confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47,55 Euro con primo supporto visto a 45,94. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
