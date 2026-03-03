Francoforte: perdite consistenti per Deutsche Post

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'operatore postale tedesco
, che soffre con un calo del 4,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Post
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della società con sede a Bonn
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47,55 Euro con primo supporto visto a 45,94. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)