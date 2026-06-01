Francoforte: balza in avanti Commerzbank

(Teleborsa) - Avanza la banca tedesca , che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Commerzbank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo della banca d'affari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,09 Euro e primo supporto individuato a 37,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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