Francoforte: andamento sostenuto per Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca , che avanza bene del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di Commerzbank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di breve periodo della banca d'affari mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 37,35 Euro e supporto a 36,72. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 37,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```