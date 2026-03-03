Milano 10:46
44.517 -3,81%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:46
10.504 -2,56%
Francoforte 10:46
23.815 -3,34%

Londra: balza in avanti Smith & Nephew

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Smith & Nephew
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che lievita del 2,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Smith & Nephew rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,58 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,25. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```