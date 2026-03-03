Londra: balza in avanti Smith & Nephew

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici
, che lievita del 2,44%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Smith & Nephew
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,58 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,25. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,05.
