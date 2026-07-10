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Londra: balza in avanti Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Pershing Square Holdings
Rialzo marcato per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
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