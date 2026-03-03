Londra: performance negativa per Antofagasta

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia mineraria
, con una flessione del 3,68%.
Lo scenario su base settimanale di Antofagasta
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,61 sterline. Primo supporto visto a 39,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)