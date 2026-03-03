Milano 10:46
44.517 -3,81%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:46
10.504 -2,56%
Francoforte 10:46
23.815 -3,34%

Londra: performance negativa per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Antofagasta
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia mineraria, con una flessione del 3,68%.

Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,61 sterline. Primo supporto visto a 39,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```