Londra: giornata depressa per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia mineraria , che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.



Il trend di Antofagasta mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 38,29 sterline. Supporto stimato a 37,76. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 38,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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