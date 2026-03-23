Londra: risultato positivo per Barclays

(Teleborsa) - Scambia in profit la holding bancaria inglese , che lievita del 2,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,4%, rispetto a -3,56% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,668 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,973. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,488.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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