Londra: risultato positivo per Barclays
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding bancaria inglese, che lievita del 2,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,4%, rispetto a -3,56% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,668 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,973. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,488.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```