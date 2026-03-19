Londra: perdite consistenti per Barclays

(Teleborsa) - A picco la holding bancaria inglese , che presenta un pessimo -4,74%.



L'andamento di Barclays nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Barclays resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,881 sterline. Supporto visto a quota 3,76. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,003.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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