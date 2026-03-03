Madrid: sell-off per Ferrovial

società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti

Ibex 35

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,97%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)