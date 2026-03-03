Madrid: sell-off per Ferrovial

(Teleborsa) - Retrocede molto la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,97%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferrovial
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrovial
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,91.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)