Madrid: sell-off per Ferrovial

Madrid: sell-off per Ferrovial
(Teleborsa) - Retrocede molto la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferrovial rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrovial rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,91.

