Madrid: rosso per Ferrovial
(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che sta segnando un calo del 2,28%.
Lo scenario su base settimanale di Ferrovial rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 54,5 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 55,62. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 56,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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