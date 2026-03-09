Milano 17:35
Madrid: i venditori si accaniscono su Ferrovial

Madrid: i venditori si accaniscono su Ferrovial
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.

L'andamento di Ferrovial nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 53,98 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 55,3. Il peggioramento di Ferrovial è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
