Madrid: scambi in positivo per Ferrovial

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, con una variazione percentuale del 2,25%.

La tendenza ad una settimana di Ferrovial è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ferrovial, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,86 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,68 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,46.

