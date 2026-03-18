Milano 16:06
44.737 -0,34%
Nasdaq 16:06
24.678 -0,41%
Dow Jones 16:06
46.646 -0,74%
Londra 16:06
10.314 -0,86%
Francoforte 16:06
23.540 -0,81%

Madrid: scambi in positivo per Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Bankinter
Scambia in profit la banca spagnola, che lievita del 2,55%.
Condividi
```