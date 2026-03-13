Milano 11:26
44.424 -0,07%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:26
10.289 -0,15%
Francoforte 11:26
23.508 -0,34%

Madrid: calo per Banco Santander

Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 2,54%.
