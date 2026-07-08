Milano 15:33
52.021 -0,83%
Nasdaq 15:33
29.083 -0,31%
Dow Jones 15:33
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Londra 15:33
10.546 -1,12%
Francoforte 15:33
25.004 -1,81%

Pesante sul mercato di Piazza Affari Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Piazza Affari Stellantis
Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano in perdita del 3,85%.
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