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Parigi: profondo rosso per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: profondo rosso per Eurofins Scientific
Scende sul mercato il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che soffre con un calo del 4,93%.
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