Piazza Affari: rosso per Lottomatica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Lottomatica evidenzia un declino dei corsi verso area 24,35 Euro con prima area di resistenza vista a 24,99. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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