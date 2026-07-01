Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 5,7 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 giugno 2026, complessivamente 224.212 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,5068 euro per euro, per un controvalore pari a 5.718.934,14 euro.
Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 1.657.090 azioni ordinarie (pari allo 0,659% delle azioni ordinarie in circolazione).
Al 26 giugno 2026, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, Lottomatica detiene in totale 16.860.329 azioni proprie, corrispondenti al 6,700% delle azioni ordinarie in circolazione.
Nel frattempo, in Borsa, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 24,37 euro.
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