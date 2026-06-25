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Piazza Affari: in calo Lottomatica

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Lottomatica
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che tratta con una perdita del 3,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Lottomatica rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Lottomatica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,05 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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