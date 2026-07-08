Lottomatica sale al 6,88% del capitale detenuto in azioni proprie

(Teleborsa) - Lottomatica Group , nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 giugno al 3 luglio 2026, complessivamente 451.990 azioni ordinarie al prezzo medio di 24,7154 euro per euro, per un controvalore pari a 11.171.131,09 euro.



Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 2.109.080 azioni ordinarie (pari allo 0,838% delle azioni ordinarie in circolazione).



Al 3 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, Lottomatica detiene in totale 17.312.319 azioni proprie, corrispondenti al 6,880% delle azioni ordinarie in circolazione.



Nel frattempo, sul listino milanese, l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 25,63 euro.

Condividi

```