Lottomatica, buyback di 245.000 azioni
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 luglio 2026, complessivamente 245.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,6188 euro per euro, per un controvalore pari a 6.276.598,50 euro.
Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 2.354.080 azioni ordinarie (pari allo 0,936% delle azioni ordinarie in circolazione).
Al 10 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, Lottomatica detiene in totale 17.557.319 azioni proprie, corrispondenti al 6,977% delle azioni ordinarie in circolazione.
Sul listino milanese, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,39%.
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