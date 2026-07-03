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Piazza Affari: scambi in positivo per Lottomatica

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Lottomatica
Scambia in profit l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che lievita del 3,26%.
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