Milano 16:12
44.756 -0,29%
Nasdaq 16:13
24.692 -0,36%
Dow Jones 16:13
46.656 -0,72%
Londra 16:13
10.311 -0,89%
Francoforte 16:12
23.563 -0,71%

Piazza Affari: rosso per IREN

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per IREN
Ribasso per l'utility emiliana, che presenta una flessione del 2,48%.
Condividi
```