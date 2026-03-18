Piazza Affari: movimento negativo per IREN
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'utility emiliana, con una flessione del 2,48%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IREN più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo del distributore di servizi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,639 Euro. Supporto visto a quota 2,571. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,707.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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