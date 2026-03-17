Piazza Affari: risultato positivo per IREN

(Teleborsa) - Scambia in profit l' utility emiliana , che lievita del 2,38%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IREN rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del distributore di servizi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,686 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,618. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,754.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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