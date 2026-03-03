Milano 10:52
44.576 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:52
10.516 -2,45%
Francoforte 10:52
23.825 -3,30%

Piazza Affari: Unipol scende verso 18,9 Euro

Scende sul mercato il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che soffre con un calo del 5,31%.
