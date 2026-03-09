Piazza Affari: giornata depressa per Unipol

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che passa di mano con un calo del 2,59%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unipol
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società finanziaria e assicurativa
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,39 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,82. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)