Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:02
24.639 -0,02%
Dow Jones 20:02
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: giornata depressa per Unipol

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Unipol
(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che passa di mano con un calo del 2,59%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unipol, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della società finanziaria e assicurativa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,39 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,82. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```