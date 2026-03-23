Piazza Affari: performance negativa per Unipol

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che mostra un decremento del 2,29%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unipol , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società finanziaria e assicurativa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,48 Euro. Prima resistenza a 18,74. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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