Piazza Affari: performance negativa per Unipol
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che mostra un decremento del 2,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unipol, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società finanziaria e assicurativa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,48 Euro. Prima resistenza a 18,74. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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