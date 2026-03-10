Milano 13:52
45.014 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:53
10.403 +1,50%
Francoforte 13:53
23.905 +2,12%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo finanziario a assicurativo italiano, con una variazione percentuale del 3,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Unipol rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società finanziaria e assicurativa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,36 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,68. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
