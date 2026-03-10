Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

FTSE MIB

Unipol

principale indice della Borsa di Milano

società finanziaria e assicurativa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 3,49%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,36 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,68. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)