Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, con una variazione percentuale del 3,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Unipol
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società finanziaria e assicurativa
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,36 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,68. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)