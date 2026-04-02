Piazza Affari: calo per Unipol

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che mostra un decremento dell'1,84%.



Il trend di Unipol mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della società finanziaria e assicurativa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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